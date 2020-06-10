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10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başlıyor! 10 Haziran Çarşamba kataloğunda neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi belli oldu. Her Çarşamba en uygun ve kaliteli ürünlerini satışa çıkaran marketin indirimli ürünlerinde bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Elektronikten, beyaz eşyaya, gıdadan, temizlik malzemelerine varıncaya kadar yüzlerce üründe binlerce çeşit fırsat marketlerde müşterilerini bekliyor. Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 309 TL, Xiaomi WiFi Pro Kablosuz İnternet Sinyal Genişletici 89,90 TL, Xiaomi Akıllı Baskül 119 TL’den satışa sunuluyor. Tam 1 hafta boyunca sürecek olan kataloğunda neler var? İşte 10 Haziran Çarşamba kataloğu indirimli tam listesi…

Giriş Tarihi: 10.6.2020 08:00 Son Güncelleme: 10.6.2020 08:00 ABONE OL
ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başlıyor! 10 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın indirimli ürünler kataloğunda bu hafta temizlik, gıda ürünleri, züccaciye ve elektrikli ev aletleri yer alıyor. Haftanın kampanyasından yararlanmak ve indirimli ürünleri satın almak için 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu incelenmeye başlandı. Evinde elektrikli ev aleti ve tekstil gibi gerekli malzemelerde eksikleri olan vatandaşları yakından ilgilendiren indirimli ürünler kataloğunun tam listesini haberimizde derledik. Buna göre; 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, hem uygun hem kaliteli ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR! 10 HAZİRAN ŞOK KATALOĞU

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Haftanın indirimli ürünler kataloğu müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Henüz kataloğu bakma fırsatı bulamayanlar ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt ararken sizler için derlediğimiz haberimizde 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğuna erişebilirsiniz. İşte, 10 Haziran 2020 Çarşamba ŞOK indirimli ürünler listesi

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ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başlıyor! 10 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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