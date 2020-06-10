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Son dakika haber: sağlık çalışanlarına %40 indirim kampanyası! Önümüzdeki yıla kadar THY sağlık çalışanları için biletleri...

, corona virüsü ile mücadele boyunca kritik bir rol oynayan ve sevdiklerinden uzak kalan sağlık çalışanları için anlamlı bir kampanya başlattı. Üstelik, 2021'e kadar tüm sağlık çalışanları faydalanabilecek! Türk Hava Yolları () corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgını ile mücadelede kritik rol oynayan sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirimle bilet kampanyası başlattı. Kampanyanın twitter üzerinden duyurulmasının ardından birçok vatandaş bu kampanyadan kimlerin yararlanabileceğini araştırmaya başladı. İşte, Türk Hava Yolları tarafından başlatılan' sağlık çalışanları için %40 indirimli bilet kampanyası'na ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 10.6.2020 10:06 Son Güncelleme: 10.6.2020 10:07 ABONE OL
Son dakika haber: THY sağlık çalışanlarına %40 indirim kampanyası! Önümüzdeki yıla kadar THY sağlık çalışanları için biletleri...

Türk Hava Yolları, sağlık çalışanları için müjdeli haberi duyurdu! Corona virüsü ile mücadelede önemli bir role sahip Türkiye sağlık hizmetleri çalışanlarına özel bir kampanya başlatan THY, bu kampanya ile dünyanın dört bir yanında görevli tüm sağlık hizmetleri çalışanlarını indirimli uçuracak! Sağlık Çalışanları, Türk Hava Yolları web sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek. THY'nin tüm uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek.

İşte, indirime ilişkin detaylar ve THY tarafından yapılan açıklama...

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Son dakika haber: THY sağlık çalışanlarına %40 indirim kampanyası! Önümüzdeki yıla kadar THY sağlık çalışanları için biletleri...
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