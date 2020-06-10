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: ve DJ 31 yaşında hayatını kaybetti! Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı Caner Çalışır neden öldü?

ve DJ ’ın hayatını kaybettiği bilgisi sabah saatlerinde haberi olarak geldi. 2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle, yoğun bakım tedavisi gören Caner Çalışır’ın Instagram’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyordu. Kerimcan Durmaz, İrem Derici, Hakan Kakız, Selin Ciğerci gibi isimlerle yakın arkadaşlığı bulunan Çalışır’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Arnavutköy’deki Kayabaşı Mezarlığı’na defnedildi. Peki, sosyal medya fenomeni Caner Çalışır neden öldü? Caner Çalışır'ın ölüm nedeni ne? İşte konuyla ilgili detaylar ve ünlü isimlerden gelen paylaşımlar…

Giriş Tarihi: 10.6.2020 14:58 Son Güncelleme: 10.6.2020 14:59 ABONE OL
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır 31 yaşında hayatını kaybetti! Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı Caner Çalışır neden öldü?

hayatını kaybetti! Yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz ile çektiği videolar sayesinde sosyal medyada tanınan ve kısa süre içerisinde 1 milyonunun üzerinde bir takipçiye ulaşan Caner Çalışır bu sabah yaşama gözlerini yumdu. Sosyal medya fenomenliği ve DJ'lik yapan ünlü ismin ölüm haberi, hayranlarını büyük üzüntüye boğarken, pek çok ünlü isimden de baş sağlığı mesajları geldi. 2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım tedavisi gördüğü bilinen ünlü ismin ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki, Caner Çalışır neden vefat etti? Caner Çalışır'ın ölüm nedeni ne? İşte haberinin ayrıntıları…

CANER ÇALIŞIR ÖLÜM NEDENİ NE? CANER ÇALIŞIR NEDEN ÖLDÜ?

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi olan Caner Çalışır'ın ölüm haberi sonrası Caner Çalışır neden vefat etti? Caner Çalışır'ın ölüm nedeni ne? soruları sorulmaya başlandı...

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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır 31 yaşında hayatını kaybetti! Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı Caner Çalışır neden öldü?
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