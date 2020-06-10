Son dakika haberler... 65 yaş üstü seyahat yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü şehirlere arası seyahat yasağı var mı?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama sonrası uygulanan kısıtlamanın kontrollü olarak kaldırıldığı bildirilmiş oldu. Belirlenen saatler aralığında artık haftanın her günü dışarı çıkabilecek olan yaşlılar şimdi ise şehirler arası seyahat yasağının da sürüp sürmediğini merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte son dakika haberinin detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI? YAŞLILAR ŞEHİR DIŞINA ÇIKABİLİR Mİ?

Milyonların beklediği Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün 9 Haziran tarihinde gerçekleşti. Toplantı sonrası alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırıldığını duyururken öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların ise haftanın her günü belirli saat aralığında dışarı çıkabilmesine izin verildildiğini bildirdi. Seyahat yasağı ile ilgili her hangi bir açıklama bulunmazken vatandaşlar 65 yaş üstü şehirlere arası seyahat yasağı var mı? sorusuna yanıt arıyor.

İşte geçtiğimiz gün yapılan açıklamanın detayları…