Son dakika: Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye döndü

Derman ve Yiğit adlı ikizler ile ebeveynleri Ömer ve Fatma Evrensel Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Londra'nın Luton havalimanından Ankara Esenboğa Havalimanına geldi.

Aileyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Başkonsolos Çınar Ergin ile diğer ilgililer uğurladı.

Son dakika: İngiltere'de ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Türkiye'ye döndü! İlk görüntüler... | Video

"ALLAH DEVLETİMİZE MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Derman ve Yiğit bebeğin ailesi "Yeniden doğdurlar her şeye sıfırdan başlayacağız. Çok şükür sağlıklarına kavuştular. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan ile sağlık ekipleri olmasaydı biz hiçbir şeyi başaramazdık. Bu zorlu süreçte devletimizi hep yanımızda hissettik. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi.

42 hekimle ayrılan siyam ikizlerinin tedavisi Başkent Ankara'da devam edecek.

Başkan Erdoğan himayesinde kafaları birbirine yapışık olan siyam ikizleri Londra'da ameliyatla birbirinden ayrıldı! | Video





- Cumhurbaşkanlığı himayesinde ameliyat

İkizler Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.

Antalya'da ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesini, Anadolu Ajansının (AA) haberleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de AA muhabiri aracılığıyla aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar, aileyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e hastanede bir süre tedavi uygulandı.



