Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Kastamonu, Aydın merkez ve Söke kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi!

, merkez ve Söke kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi!

kura çekilişleri genelinde hızla devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, , merkez ve Söke konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini bulacak. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş, 10 Haziran 2020 TOKİ Kastamonu, Aydın merkez ve Söke kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Kastamonu, Aydın merkez ve Söke projeleri içerisinde toplam 800 konut bulunuyor. Peki; TOKİ kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu? İşte canlı kura sonuç sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 10.6.2020 15:11 ABONE OL
TOKİ Kastamonu, Aydın merkez ve Söke kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bugün sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş merak içerisinde bekliyor. Buna göre; TOKİ , merkez ve Söke kura sonuçları açıklandı mı? Kastamonu, Aydın merkez ve Söke kura çekimi canlı yayın ekranı ve TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı haberimizde…

TOKİ KASTAMONU, AYDIN MERKEZ VE SÖKE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İSİM LİSTESİ VE CANLI YAYIN EKRANI!

Kastamonu, Aydın merkez ve Söke TOKİ kura sonuçları başvuruda bulunan binlerce vatandaşın heyecanla araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Binlerce konut; uygun fiyata ve taksit imkanıyla sahiplerini bulurken öte yandan koronavirüs nedeniyle kuralar seyircisiz noter huzurunda yapılıyor.

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ Kastamonu, Aydın merkez ve Söke kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA