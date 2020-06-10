TOKİ Kastamonu, Aydın merkez ve Söke kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bugün sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş merak içerisinde bekliyor. Buna göre; TOKİ Kastamonu, Aydın merkez ve Söke kura sonuçları açıklandı mı? Kastamonu, Aydın merkez ve Söke kura çekimi canlı yayın ekranı ve TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı haberimizde…

TOKİ KASTAMONU, AYDIN MERKEZ VE SÖKE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İSİM LİSTESİ VE CANLI YAYIN EKRANI!

Kastamonu, Aydın merkez ve Söke TOKİ kura sonuçları başvuruda bulunan binlerce vatandaşın heyecanla araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Binlerce konut; uygun fiyata ve taksit imkanıyla sahiplerini bulurken öte yandan koronavirüs nedeniyle kuralar seyircisiz noter huzurunda yapılıyor.

İşte detaylar…