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'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

'un ilçesinde, ile yeni bir facia yaşandı. Daha önce de pek çok kez düşme kazalarının yaşandığı teleferikte bu defa elektrik çarpması meydana geldi. Ağabeyi Mehmet Demir'in bahçede ilkel teleferiğe yüklediği çayı, teleferiğin diğer ucunda boşaltmaya çalışan Demir elektrik akımına kapıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.6.2020 18:46 ABONE OL
Trabzon'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçenin Aşağı Kışlacık Mahallesi'ndeki bahçelerinde Selami Demir (22), ailesiyle birlikte çay topladı.

Ağabeyi Mehmet Demir'in bahçede ilkel teleferiğe yüklediği çayı, teleferiğin diğer ucunda boşaltmaya çalışan Demir elektrik akımına kapıldı.

Mehmet Demir, bir süre sonra seslendiği halde cevap alamayınca yanına gittiği kardeşinin hareketsiz yattığını fark etti.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Of Devlet Hastanesine kaldırılan Demir'in, olay yerinde öldüğü belirlendi.

Demir'in cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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Trabzon'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
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