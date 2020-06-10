Vahdettin Özkan kimdir? Yeni Konya Valisi Vahdettin Özkan kaç yaşında ve nereli?

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile birlikte, birçok ilin valiliklerinde değişiklik yaşandı. Bu noktada yeni Konya Valisi Vahdettin Özkan ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. En son Kahramanmaraş Valiliği görevinde bulunan yeni Konya Valisi Vahdettin Özkan kimdir? Vahdettin Özkan kaç yaşında ve nereli?

VAHDETTİN ÖZKAN KİMDİR? YENİ KONYA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Vahdettin Özkan (d. 1968, Muş, Türkiye), Türk bürokrat

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1994-1995 yılları arasında Ilıca kaymakamlığı, 1997-2000 yılları arasında Van, 2000-2002 yılları arasında OHAL, 2002-2003 yılları arasında Koordinatör, 2003-2004 yılları arasında Diyarbakır vali yardımcılıkları, 2004-2005 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanlığı, 2005-2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 2006-2007 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği, 2007-2010 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmıştır.

13 Mayıs 2010 tarihli kararname ile Şırnak Valisi olmuştur. 04 Ağustos 2013 (09 Ağustos 2013 geçerli olmak üzere) tarihli kararname ile Isparta Valisi olarak atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kahramanmaraş Valiliğine atanmıştır. Son olarak 10 Haziran 2020'de yayımlanan son kararname ile Konya Valiliğine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.