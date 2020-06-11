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Son dakika: altı ve ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü için izin saatleri

Son Dakika Haberi... altı ve bu yaş gruplarında ki milyonlar tarafından her gün araştırılıyor. Dün önceki gün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan kabine toplantısı kararlarına göre 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma izni saati 10 saate kadar genişletildi. 18 yaş altı ise dışarıda velileri ile birlikte olmak kaydıyla kaldırıldı. Peki, 18 yaş alt ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte, nüfusun yüzde otuzuna yakın bir kesimini kapsayan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 09:02 ABONE OL
Son dakika: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü için izin saatleri

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yasaklar ve kısıtlamalar yerine dedi bire bıraktı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymak kaydıyla bir çok işletme yeniden faaliyete başladı ve yaş gruplarının çoğu için kaldırıldı. Yalnızca, risk grubunun sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesine karar verildi. saati genişletilerek on saate çıkarıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Kabinesini dün Beştepe'de topladı. Kritik toplantı 16.00'da başladı ve ardından açıklama yapıldı. Erdoğan, toplantıda alınan kararları duyururken 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için müjdeyi verdi. Böylelikle, '65 yaş üstü ve altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusu da yanıt kazandı.

Haberimizin devamından, kritik öneme sahip Kabine Toplantısı hakkında bilgi edinebilir; 18 yaş altı ve hakkındaki son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.

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Son dakika: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü için izin saatleri
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