Son dakika: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü için izin saatleri

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yasaklar ve kısıtlamalar yerine dedi bire bıraktı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymak kaydıyla bir çok işletme yeniden faaliyete başladı ve yaş gruplarının çoğu için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yalnızca, risk grubunun sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesine karar verildi. 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saati genişletilerek on saate çıkarıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini dün Beştepe'de topladı. Kritik toplantı 16.00'da başladı ve ardından açıklama yapıldı. Erdoğan, toplantıda alınan kararları duyururken 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için müjdeyi verdi. Böylelikle, '65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusu da yanıt kazandı.

Haberimizin devamından, kritik öneme sahip Kabine Toplantısı hakkında bilgi edinebilir; 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkındaki son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.