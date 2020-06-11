Ankara'da sel can aldı

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Bozkaya Sokak'ta bulunan kadın kuaföründe meydana geldi. Barış Canmercan, sağanak nedeniyle dükkanının sular altında kaldığını öğrenerek, eşyalarını kurtarmak istedi. Annesinin 'gitme' demesine rağmen mallarını kurtarmak isteyen Canmercan, suyun içinde kalan eşyalarını çıkardığı sırada elektrik akımına kapıldı. Canmercan'ı hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik idaresi ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canmercan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından, Barış Canmercan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kuafördeki sel suları da tahliye edildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.