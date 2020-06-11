Aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İstanbul Pendik'te aracıyla seyir halindeyken, kavga ettiği akrabası tarafından silahlı saldırıya uğrayan Halis Bürce olay yerinde hayatını kaybetti. Olay önceki gün gece saatlerinde Pendik Göçbeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alan yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Halis Bürce önceki gün öğlen saatlerinde bir akrabasıyla henüz bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Bir gün sonra aracıyla kavga ettiği mahalleden geçen Halis Bürce'ye pompalı tüfekle ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Bürce, hastaneye gitmek için bir süre daha aracıyla ilerledi. Mahallenin ilerisindeki ormanlık alana geldiğinde ise aracı durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Halis Bürce'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Halis Bürce'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bürce'nin çiftçilikle uğraştığı, 5 yıl önce karısından boşandığı ve 11 ile 8 yaşlarında iki erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Furkan KARA / SABAH