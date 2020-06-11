Araçta canlı yayın Eymen’i öldürdü

Zonguldak Ankara karayolunda 10 yaşındaki Burak Eymen Altındağ'ın hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan hemşire Hanife Yılmaz'ın daha önce araç kullanırken telefonla defalarca canlı yayın yaparak trafiği tehlikeye attığı görüntüler ortaya çıktı. Araç sürerken canlı yayın yapan Yılmaz'ın bu tavırları sosyal medyada tepkilere neden oldu. Araçla seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüntülerin bazılarında hareket halindeyken yola bakması gerekirken arkadaşının tuttuğu kameraya bakarak konuştuğu görülüyor. Sosyal medyada çok sayıda vatandaşın Yılmaz'a tepki gösterdiği belirlendi.