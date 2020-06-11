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ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? tarihi

En özel günlerden biri olan 2020 tarihi için geri sayım başladı. Her yıl Haziran ayına denk gelen bu özel gün için çocuklar babaları için en güzel hediye seçeneklerini araştırıyor. Geçmişten günümüze kadar çeşitli etkinliklerle kutlanıldığı bilinen bugün aslında Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızının girişimleriyle ortaya çıkmıştır. Gerek tarihi gerekse özel günün yaklaşmasıyla birlikte 2020 sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Buna göre; bu sene Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

Giriş Tarihi: 11.6.2020 09:14 Son Güncelleme: 11.6.2020 09:16 ABONE OL
Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2020 Babalar Günü tarihi

Her yıl Haziran ayına denk gelen ve hediye arayışı içinde olan çocuklar için tatlı telaş içerisinde bulunuyor. Geçmişten günümüze çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel gün ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlamıştır. Farklı ve en güzel hediye arayışıyla babalarını mutlu etmek isteyen çocuklar bu özel günün tarihini merak ederken sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Dünyanın birçok bölgesinde kutlanan Babalar Günü ne zaman sorusuna yanıt aranırken bugünün özel günlerden biri olması dolasıyla tarihi merak ediliyor. Her yıl Haziran ayının ortalarında kutlanan tarihi için geri sayım başladı. Buna göre; Babalar Günü ne zaman?

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Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2020 Babalar Günü tarihi
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