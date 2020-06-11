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ne zaman 2020 kutlanacak, kaç gün kaldı? Babalar gününde nasıl hediyeler alınır?

Hayattaki en değerli varlıklarımızdan birisi olan her yıl Haziran’ın 3. haftası Pazar günü kutlanıyor. İlk olarak 1910 yılında Amerika’nın Washington kentinde kutlanmaya başlanan babalar günü, günümüzde hemen hemen her ülkede kutlanmaktadır. Bu özel günde babalarını mutlu etmek isteyen kişiler önce tarihleri, daha sonra da alacakları hediyeleri araştırıyor. Peki, ? İşte babalar gününde alınacak hediyeler…

Giriş Tarihi: 11.6.2020 14:52 ABONE OL
Babalar günü ne zaman 2020 kutlanacak, kaç gün kaldı? Babalar gününde nasıl hediyeler alınır?

Dünyada ilk olarak Amerika'nın Washington kentinde kutlanmaya başlanan , günümüzde tüm ülkelerde kutlanmaktadır. Bu özel günde hayattaki en özel varlıklarımızın başında gelen babalarımızın özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar tarihleri merak ediyor. Geçmişten günümüze kadar çeşitli etkinliklerle kutlanıldığı bilinen bugün aslında Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızının girişimleriyle ortaya çıkmıştır. Peki, babalar günü ne zaman? Babalar gününde hangi hediyeler alınır? İşte detaylar…

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Babalar Günü, babaları anımsama, onlara sevgi, saygı günü olarak her yıl Haziran ayının 3. haftası pazar günleri kutlanan özel bir gündür. Bu sene Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar tarihinde kutlanacak.

İşte babalar gününde alınacak hediyeler…

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Babalar günü ne zaman 2020 kutlanacak, kaç gün kaldı? Babalar gününde nasıl hediyeler alınır?
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