Banka memurları iştirak halinde 2 milyonu zimmete geçirmişler

Özel bir bankada veznedar olarak çalışan Feyzullah K., geçtiğimiz aylarda bir mektup ve istifa dilekçesi bırakarak ortadan kayboldu. Feyzullah K., söz konusu mektupta, kendisinin kasaya 277 bin lira borcunun olduğunu, diğerlerinin de ne kadar borçlarının olduğunu söyleyeceğini, hiç kimsenin masum olmadığını, zamanında birilerine dur diyemediklerini ve kendilerinin de bu işe ortak olduğunu belirtti. Vezne müdürü Teftiş Kurulu Başkanlığını arayarak kasada yüklü bir açık olduğunu ve personelin istifa ederek ortadan kaybolduğunu ihbar edince, banka müfettişliğince incelemeler başlatıldı.

PARALARI KASAYA KOYMAMIŞLAR

İncelemelerde bankanın müşterisi olan ve mevduat hesabına yatırmak üzere bankaya verilen paraların, veznenin kasasına fiziki olarak girmediği, giriş yapılmayan paranın işlemden kaynaklı herhangi bir noksan fişinin kesilmediği ve kasada paranın noksan olduğuna personel tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadığı ortaya çıtkı. Söz konusu tutarsızlığın, yaklaşık iki ay sonra firma yetkilileri tarafından, firma hesabına yatırılmadığı, kendi uhdelerinde olduğu ve teslim etmek istediklerinin bildirilmesi sonrası ortaya çıktığı belirlendi. Kasa görevlilerinden Feyzullah K. telefonla arandığında ise genç adam bu konuda çelişkili beyanlarda bulundu.

KASA YETKİLİSİ TUTUKLANDI

Durum savcılığa ihbar edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında bankanın kasa yetkilisi olan Hakan K.'nin ifadesine başvuruldu. Kasa yetkilisi ifadesinde özetle; görevli olduğu banka kasasında mevcut olan açığın sorumlusunun kendisi ve Feyzullah K. olduğunu, yaklaşık 4-5 yıldır kasadan fizikken almak suretiyle zimmetlerine para geçirdiklerini kaydederek, 'İlk başlarda ufak miktarlarda başladık. Zimmet eylemi sonucunda oluşan kasa açığının bir süre sonra kapatılamayacak bir hal aldı. Biz de bu sebeple zimmetine para geçirmeye devam ettik. Bu tutarları poşete veya cebine koyarak gizlemek suretiyle vezne dışına çıkarıyorduk. Bu zamana yaklaşık 2 milyon para almışızdır' dedi. Savcılık ifadesi ardından, Hakan K.'nin tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hâkimlik tarafından genç bankacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'DAYANAMADIM, İSTİFA ETTİM'

Şüpheli Feyzullah K. ise, Hakan K.'nin ise çok sık nakit para alması sebebiyle onun zimmetine geçirdiği para miktarını bilemediğini, gerçekleştirdikleri zimmet sebebiyle vezne kasasında oluşan noksanın, gün içerisinde muhtelif kurumlardan toplanan ve fiziki olarak vezneye teslim edilen paraları kasadaki fiziki paraya eklemek suretiyle gizlediklerini kaydetti. Bu şekilde daire içerisinde zimmet sebebiyle oluşan kasa açığını bir süre gizleyebildiklerini, belirli bir tarihten sonra vezne kasasını akşamları mutabık gösteremediklerini beyan edip, 'Artık parayı yerine koymaya da çalışmadık. Ben de dayanamadım. İstifa ettim' dedi.

AÇIĞI KAPATAMAYINCA İFŞA OLDULAR

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında, ikilinin 'DESMER' firması ile irtibata geçerek zimmete geçirilen paranın gizlenmesi maksadıyla anlaştıkları, firmadan temin ettikleri 2 milyon 200 bin lira parayı vezneye getirdikleri ve kasaya fiziki olarak eklendiği bu şekilde bir müddet paranın eksikliğinin ortaya çıkmasını engelledikleri belirlendi. Beyanlara göre zimmete geçirilen para miktarının toplam 1 milyon 727 bin lira olduğu, müfettişlikçe yapılan soruşturma sonucunda kasasında oluşan kasa noksanının ise 2 milyon 60 bin 236 lira olduğu tespit edildi. Savcılık ikilinin zimmette yardım eden iki çalışanı daha tespit edildi.

DAVA AÇILDI

Yapılan soruşturma sonucunda şüphelilerin, fikir ve eylem birliği içinde, görevleri nedeniyle zilyetliği kendilerine devredilmiş olan toplam 2 milyon 63 bin lirayı suç işleme kararının icrası kapsamında eylemlerini farklı zamanlarda tekrarlayarak ve zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli hareketlerle zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle kasa yetkilisi Hakan K., görevlisi Feyzullah K. ve iki memura dava açıldı. Şüpheliler hakkında, '5411 sayılı Kanununa muhalefet' suçundan zincirleme şekilde cezalandırılması istendi.