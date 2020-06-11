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Başkent'te feci : 1 ölü, 3 yaralı

'nın Yenimahalle ilçesinde freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.6.2020 19:27 ABONE OL
Başkent'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi 1489'uncu sokakta meydana geldi. Yokuş aşağı giden Ömer Ertekin'in kullandığı 06 K 9554 plakalı hafriyat yüklü kamyonun frenini boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen E.Ö. yönetimindeki 06 L 7149 plakalı otomobile, S.T. yönetimindeki 26 NY 571 plakalı cipe ve A.K.'nın kullandığı 06 YFM 95 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada, Ömer Ertekin ile yanında bulunan A.E. ve M.E. ile cip sürücüsü S.T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kamyon sürücüsü Ömer Ertekin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Başkent'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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