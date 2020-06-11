Bisikletten düştü, kafasından mermi çıktı

Osmanıye'de babası ve annesi ayrı olduğundan dolayı anneannesi ile birlikte yaşayan 10 yaşındaki Mustafa Şahin, 7 Haziran'da mahallede evlerinin bulunduğu sokakta bisiklet kullanırken bir anda yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Şahin Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada beyin tomografisi çekilen çocuğun kafasında 9 milimetre çapında tabanca mermisi olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti. Küçük çocuk toprağa verilirken, polis ekipleri tabancadan çıkan kurşun ile hayatını kaybeden Şahin'in ölümüne neden olan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.