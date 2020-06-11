Boşanmak isteyen karısını öldürdü

ELAZIĞ'DA34 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği kocası Ali Alkılınç tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay önceki akşam Rızaiye Mahallesi Fatih Özmen sokakta meydana geldi. 3 çocuk annesi Aslıhan Alkılınç, eşi Ali Alkılınç'tan (40) şiddet gördüğü gerekçesiyle annesinin evine sığındı. Eşiyle görüşmek için kayınvalidesi Ş.B'nin evine giden Ali Alkılınç, evde çıkan tartışmada eşini boğazından kayınvalidesini ise bacağından bıçakladı. Bu sırada kayınvalide de damadı Ali Alkılınç'ı bıçakla sırtından yaraladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine, Ali Alkılınç ise Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslıhan Alkılınç müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Ali Alkılınç'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Vedat YETİK /SABAH