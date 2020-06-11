Bursalı ihtiyar delikanlı 62 yıldır ağzından düşürmediği gülle virüse meydan okuyor

Orhangazi ilçesine bağlı Keramet köyünde yaşayan 89 yaşındaki Ali Rıza Karan, gülü o kadar seviyor ki, yaz kış ağzında gülle dolaşıyor. Ağzında gül olmadan adım bile atmayan yaşlı adamın dolabında da çeşit çeşit güller bulunuyor. Yaşlı adam, her gün farklı bir tanesini ağzına alıp dolaşıyor. Doktorun "Sigarayı bırakman lazım" demesi üzerine sigarayı bırakan Karan, kendini oyalamak için ağzına gül koydu. Kara, 27 yaşında ağzına aldığı gülü tam 62 senedir bir an olsun ağzından düşürmüyor. Tam bir gül tiryakisi olan yaşlı adamı kimse ismiyle tanımıyor, herkes onu "Gül Dede" olarak tanıyor. Ağzında taşıdığı gülün kendisini korona virüse karşı koruyacağını inanan yaşlı adam virüsten korkmadığını belirtiyor.

62 yıldır gül tiryakisi olduğunu ifade eden Ali Rıza Karan, "Benim adım Ali Rıza ama kimse beni ismimle bilmez herkes gül dede olarak bilir. Doktorumun tavsiyesi üzerine 27 yaşında sigarayı bıraktım o günden sonra sigara tiryakiliğinden gül tiryakiliğine geçtim. Ağzımda gülle dolaştığımı görenler büyük şaşkınlık yaşayıp keşke bizde senin gibi olsak diyorlar. Sigara içenlere bırakması konusunda uyarılarda bulunuyorum. Ben gülü ağzımdan hiç düşürmüyorum hep ağzımda bir gül bir hafta gidiyor. Sonra değiştiriyorum. Ağzımda taşıdığım gül beni korona virüsten koruyor. Ben korona virüsten korkmuyorum. Ağzımda gül taşıdığım için virüs bana gelmez" dedi.