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obruğuna asansörle inilecek

Giriş Tarihi: 11.6.2020 ABONE OL
Cennet obruğuna asansörle inilecek
Mersın'in en ilginç yapılarından "Cennet-Cehennem obrukları"nda yürütülen turizme kazandırma çalışmalarında asansör ve seyir terası projeleri tamamlandı. Yeşil tabiatı ve dibinden akan doğal suyu ile "Cennet" olarak adlandırılan 70 metre derinliğindeki obruğa, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan ziyaretçiler için asansör inşa edildi. 128 metre derinliği nedeniyle "Cehennem" olarak adlandırılan ve kenarları içbükey olduğu için inilmesi mümkün olmayan obruğa ise yerli ve yabancı turistlerin tabiatı daha rahat inceleyebilmesi için seyir terası yapıldı. Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, "Asansör ve seyir terası, obrukların doğasını bozmadan yapıldı. Bu yıl ziyaretçi sayısının bir milyona yaklaşacağına inanıyorum" dedi.
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Cennet obruğuna asansörle inilecek
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