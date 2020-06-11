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namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar burada!

Müslüman alemi için anlam ve önemi oldukça fazla olan bir gününe daha sağlık ve afiyetle varmış olmanın sevinci içerisindeyiz. Corona virüs pandemisi sebebiyle alınan önlemler kapsamında bir süredir evlerimizde kıldığımız Cuma namazı, uygulamaya alınan normalleşme planı kapsamında tedbir ve kurallara uyularak tekrar camilerde kılınmaya başlandı. Bu bağlamda bugün namaz ibadetini yerine getirmeye hazırlananlar hafızalarını tazelemek adına Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? sorularının cevaplarıyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. İşte Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar…

Giriş Tarihi: 12.6.2020 00:45 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar burada!

Bir gününe daha sağlıklı ve huzurlu şekilde ulaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Corona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında kısa süreliğine evlerimizde kıldığımız Cuma namazı tedbirlere ve sosyal mesafe kuralına uyularak camilerde yeniden kılınmaya başladı. İbadetle geçecek bu güzel günde bilgilerini tazelemek ve yeni bilgiler kazanmak isteyen Müslümanlar Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? sorularıyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarıyla Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar şöyle;

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar burada!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

  • Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
  • Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
  • Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
  • Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar burada!

ABDEST NASIL ALINIR?

  • Abdest almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.
  • Elleri yıkama
  • "Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
  • Ağza su verme
  • Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
  • Buruna su verme
  • Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
  • Yüzü yıkama
  • Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
  • Sağ kolu yıkama
  • Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
  • Sol kolu yıkama
  • Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
  • Başı mesh etmek
  • Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
  • Kulakları mesh etmek
  • Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
  • Boynu mesh etmek
  • Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
  • Ayakları yıkama
  • Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
  • Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar burada!
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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar burada!
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