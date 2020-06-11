Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar burada!

Bir Cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu şekilde ulaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Corona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında kısa süreliğine evlerimizde kıldığımız Cuma namazı tedbirlere ve sosyal mesafe kuralına uyularak camilerde yeniden kılınmaya başladı. İbadetle geçecek bu güzel günde bilgilerini tazelemek ve yeni bilgiler kazanmak isteyen Müslümanlar Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? sorularıyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarıyla Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar şöyle;