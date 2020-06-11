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mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? 11 Haziran 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi BURADA!

kuşağında yer alan ve aktif durumdaki 2 fay hattının geçiş doğrultusunda bulunan ülkemizde yurt içi ve yurtdışı kaynaklı çeşitli şiddetlerde pek çok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Ülkemizde son olarak meydana gelen Malatya Pötürge ve İzmir Menderes depremleri sonrası vatandaşlarımız son depremler ile ilgili Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte 11 Haziran 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 11.6.2020 19:54 Son Güncelleme: 11.6.2020 19:57 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 11 Haziran 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde sınırlarımız dahili ve sınır ötesindeki kara ve denizlerde birbirinden farklı ölçeklerde depremler meydana geliyor. Ülkemizde son olarak yaşanan Malatya ve İzmir depremlerinin sonrasında vatandaşlarımız mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularla ilgili bilgilere ulaşmak istiyor. 11 Haziran 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesini burada bulabilirsiniz.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesine göre saat 11 Haziran Perşembe saat 19.47 itibariyle meydana yurtta ve dünyada meydana gelen depremler şöyle...

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 11 Haziran 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 11 Haziran 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 11 Haziran 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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