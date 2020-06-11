Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 11 Haziran 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde sınırlarımız dahili ve sınır ötesindeki kara ve denizlerde birbirinden farklı ölçeklerde depremler meydana geliyor. Ülkemizde son olarak yaşanan Malatya ve İzmir depremlerinin sonrasında vatandaşlarımız Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularla ilgili bilgilere ulaşmak istiyor. 11 Haziran 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini burada bulabilirsiniz.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesine göre saat 11 Haziran Perşembe saat 19.47 itibariyle meydana yurtta ve dünyada meydana gelen depremler şöyle...