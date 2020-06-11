Dişçiler açık mı, ne zaman açılacak? Diş hastaneleri ne zaman açılacak? Açıklama geldi mi?

1 Haziran tarihinde normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte ağız ve diş problemi yaşayan vatandaşlar dişçilerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri için iki muayene arasında en az 20 dakika olması gerekirken Sağlık Bakanlığı konuya yönelik açıklamalarda bulundu. MHRS sistemi üzerinden randevu alınarak hizmet verileceği belirtilirken öte yandan özel klinik ve diş hastaneleri ile ilgili açılış tarihine ilişkin bilgiler normalleşme takviminde henüz yer almadı. Buna bağlamda; dişçiler açık mı, ne zaman açılacak? Diş hastaneleri ne zaman açılacak?

DİŞÇİLER AÇIK MI? DİŞ HASTANELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Şüphesiz ki corona pandemisi sürecinden en fazla etkilenen alanlardan bir tanesi de ağız ve diş sağlığı hizmetleri olmaktadır. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte ağız ve diş sağlığı problemi yaşayanlar konuya yönelik araştırmalar yapıyorlar. Buna göre; haberimizin içerisinden dişçiler açık mı, diş hastaneleri ne zaman açılacak şeklindeki soruların yanıtları ile detaylarına ulaşabilirsiniz.