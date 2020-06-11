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yapılacak, nasıl olacak? ? Tarih belli oldu!

Yaz sezonunun açılması ile birlikte düğünlerin ne zaman yapılacağına dair tarihler de merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamalara göre; düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu. Evlilik hayali kuran çiftler ve düğün işletmecilerinin uzun süredir beklediği bu haberin ardından düğünlerde , sosyal mesafe kuralları gibi detaylar da belli oldu. Düğünlerde takı merasiminin olmayacağı belirtilirken yakaya değil kutu ya da zarfa takıların koyulacağı belirtildi. Bu bağlamda; yapılacak? ?

Giriş Tarihi: 11.6.2020 11:12 Son Güncelleme: 11.6.2020 11:13 ABONE OL
Düğünler ne zaman yapılacak, takı merasimi nasıl olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

Uzunca bir süredir kapalı olan düğün salonlarının açılış tarihi belli oldu. Tarihlerin belli olmasının ardından düğünlerin en önemli konularından , gelinlikçiler, mobilyacılar gibi detaylara yönelik açıklamalar da geldi. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez merak edilenlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda; yapılacak? ?

DÜĞÜNLERİN YAPILACAĞI TARİH BELLİ OLDU! DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından merak edilen konulara yönelik açıklamalarda bulundu. Evlilik hayali kuran çiflterin uzun süredir beklediği müjdeli haber geldi. Düğün salonları 1 Temmuz'dan, nikah salonları ise 15 Haziran'dan itibaren açılacak. Tarihlerin belli olması ile birlikte düğün detayları da belli oldu.

İşte düğün sezonuna ilişkin merak edilenler...

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Düğünler ne zaman yapılacak, takı merasimi nasıl olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!
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