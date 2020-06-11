Düğünler ne zaman yapılacak, takı merasimi nasıl olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

Uzunca bir süredir kapalı olan düğün salonlarının açılış tarihi belli oldu. Tarihlerin belli olmasının ardından düğünlerin en önemli konularından takı merasimi, gelinlikçiler, mobilyacılar gibi detaylara yönelik açıklamalar da geldi. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez merak edilenlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda; düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

DÜĞÜNLERİN YAPILACAĞI TARİH BELLİ OLDU! DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından merak edilen konulara yönelik açıklamalarda bulundu. Evlilik hayali kuran çiflterin uzun süredir beklediği müjdeli haber geldi. Düğün salonları 1 Temmuz'dan, nikah salonları ise 15 Haziran'dan itibaren açılacak. Tarihlerin belli olması ile birlikte düğün detayları da belli oldu.

İşte düğün sezonuna ilişkin merak edilenler...