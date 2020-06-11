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Eş katili cezaevinde intihar etti

Giriş Tarihi: 11.6.2020 ABONE OL
Eş katili cezaevinde intihar etti
İzmir'in Tire ilçesinde, boşandığı Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (66), 92 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi. Tire ilçesi Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel, 10 Mart günü iş yerine gelen 1,5 yıl önce boşandığı eşi Ercüment A. tarafından bıçaklandı. Çalışanların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Dağyel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan, aynı gün yakalanıp gözaltına alınan Ercüment A., polisteki ifadesinde, boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin ise mutlu olduğunu hazmedemediği için öldürdüğünü söyledi. Ercüment A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ödemiş T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 92 gündür tutuklu olan Ercüment A., bu sabah kaldığı cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi. Ercüment A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.
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Eş katili cezaevinde intihar etti
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