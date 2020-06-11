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'de silahlı saldırı 1 yaralı

'de börek dükkânı işleten bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Olay, Kazım Karabekir Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde bulunan bir börek salonuna gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler henüz bilinmeyen nedenden dolayı börek dükkânı işleten Hüseyin Ş.'ye silahla ateş açtı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden hızla uzaklaştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.6.2020 09:31 ABONE OL
Esenler'de silahlı saldırı 1 yaralı

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde bulunan bir börek salonuna gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler henüz bilinmeyen nedenden dolayı börek dükkânı işleten Hüseyin Ş.'ye silahla ateş açtı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden hızla uzaklaştı.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Hüseyin Ş.'yi ambulansa hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan işyeri sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği iş yerinin önüne şerit çekerek önlem alırken, çevredeki vatandaşların da bilgisine başvurdu. Börek salonu önünde olay yeri çalışması yapan polis ekipleri boş kovanları tek tek numaralandırdı. Çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Esenler'de silahlı saldırı 1 yaralı
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