Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 11 Haziran 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Türkiye'de devlet tarafından evinde yaşlı, engelli ve hasta bireylere bakanlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara maddi destek amaçlı verilen evde bakım parası e devlet üzerinden sorgulanıyor. Her gün kontrol edilen iller listesi bugünde sorgulanmaya devam ediliyor. Haziran ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatmaya başlayan maaşların hangi illerde yattığını merak eden vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Bilindiği üzere bakım maaşı için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar engelli ibareli sağlık raporları ve eve giren kişi başı gelirin istenen oranda olması gerekiyor. Buna göre, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 11 Haziran 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve bakım maaşına dair tüm bilgiler…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişiler bulunan ve onlara bakan vatandaşların faydalandığı evde bakım maaşı haziran ayı ödemeleri için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı il il yatırıyor. Haberimizde, 11 Haziran evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.