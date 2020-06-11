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Gizemli bebek mezarı polisi harekete geçirdi! Tüm kayıtlar tek tek incelendi, mezar kazıldı...

'da gizemli mezar emniyet güçlerini harekete geçirdi. Görevlilerin haberi olmadan kazılan bebek mezarının üzerinde yazan isim tüm hastanelerdeki kayıtlarla karşılaştırıldı. Hiçbir sonuç bulunamayınca, mezar kazıldı. Toprakta hiçbir cesete ulaşılamazken, geniş kapsamlı araştırma sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.6.2020 13:43 Son Güncelleme: 11.6.2020 13:48 ABONE OL
Gizemli bebek mezarı polisi harekete geçirdi! Tüm kayıtlar tek tek incelendi, mezar kazıldı...

Bursa'da, görevlilerden habersiz mezarlıkta kazılan ve mezar tahtasında doğum ve ölüm tarihleri ile 'Efe Aydın' adı bulunan mezar, boş çıktı.

Yıldırım ilçesi Emirsultan Mezarlığı'ndaki görevliler, 'Efe Yalçın' isminde yeni bir bebek mezarı olduğunu fark etti. Hemen kayıtlar incelendi. Yapılan incelemede bu isimde bir kayıt olmadığı görüldü. Polise bilgi verildi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mezar tahtasında doğum tarihi 16.03.2020, ölüm tarihi de 29.05.2020 olarak bildirilen Efe Yalçın adını mercek altına aldı.

Polis, kentteki tüm hastanelerin kayıtlarında Efe Yalçın adını aradı. Herhangi bir sonuç elde edilmeyince de Cumhuriyet savcılığı bilgilendirildi. Mezarlığa gelen savcı, bebek mezarının açılmasına karar verdi. Kazılan mezarın boş olduğu ortaya çıktı.

Mezarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Gizemli bebek mezarı polisi harekete geçirdi! Tüm kayıtlar tek tek incelendi, mezar kazıldı...
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