Hayat Eve Sığar ile HES KODU ALMA işlemi nasıl yapılır? HES kodu nasıl alınır, nedir, ne işe yarıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Hayat Eve Sığar HES kodu artık tüm cep telefonlarında yer alıyor. Tren, otobüs, uçak gibi her türlü seyahatte vatandaşların temin etmesi gereken bu kodun Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabileceği biliniyor. Akıllı telefonlara indirilen Hayat Eve Sığar uygulamasından yapılacak bazı işlemlerin sonucunda kişinin telefonuna da gelecek olan bu kodla vatandaşlar izin belgesine gerek olmaksızın seyahatlerini gerçekleştirecek. Buna göre; HES kodu nasıl alınır, nedir, ne işe yarıyor? Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? İşte Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma ekranı ve tüm bilgiler…

HES KODU NASIL ALINIR?

Sosyal hayatta normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan HES kodu alma işlemi merak ediliyor. Kod almak isteyenler HES kodu alma işlemi nasıl yapılır merak ederek bilgi edinmek amacıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki HES kodu nasıl alınır?

HES KODU ALMA İŞLEMİ

Hayat Eve Sığar (HES) kodu alarak şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat Eve Sığar" akıllı telefon uygulamasını Android telefonlarda Google Play Store'dan İOS işletim sistemli telefonlarda ise AppStore üzerinde indirmeleri gerekmektedir.

İşte tüm detaylar…