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'na yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı indi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre kapalı kaldıktan sonra dış hatlar trafiği yeniden açılan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na (İSG) yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı iniş yaptı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.6.2020 18:33 Son Güncelleme: 11.6.2020 18:39 ABONE OL
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı indi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan dış hat seferleri bu sabah gerçekleştirilen Londra uçuşuyla yeniden başladı. Karşılıklı olarak başlatılan seferler kapsamında yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı, 17.15'te havalimanına iniş gerçekleştirdi.

Yaklaşık üç aydır yurt dışı uçuşlarına kapalı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan ilk uçak, AnadoluJet'in Düsseldorf uçağı oldu. Bu uçağın ardından Berlin ve Stutgart'tan havalanan uçaklar da havalimanına iniş yaptı.

Yurt dışından gelen yolcular termal kameralar ile ateşleri ölçüldükten sonra bagajlarını alarak ülkeye giriş yaptı.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı indi
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