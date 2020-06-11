İstanbul’da özel bir bankanın arşivini soydular!

Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri aracılığıyla hizmet veren özel bir bankanın İstanbul'da bulunan merkezinde arşive giren hırsızlar, çek asılları ile birlikte çek basımında kullanılan filigramlı ve içeriği boş kâğıtları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını fark eden banka yönetimi kimliği belirlenemeyen hırsızların yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÇEK BASIMIN KULLANILAN FİLİGRAMLI KAĞITLARI DA ÇALMIŞLAR

Banka yöneticileri tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde yaşanan hırsızlık olayı şu şekilde anlatıldı: Muhtelif yıllarda bankaya ibraz olunan ve takas vasıtasıyla işlem görmüş ve ödenmiş, işlemleri bitmiş olan farklı bankalara ait çek asıllarının çalındığı tespit edilmiştir. Banka tarafından yapılan incelemelerde söz konusu hırsızlık olayıyla birlikte bankanın ambleminin de bulunduğu filigramlı boş kâğıtlarında çalındığı tespit edildi.

SAHTE ÇEKE ORJİNAL GÖRÜNÜM

Banka çalınan çek kâğıtlarının kare kodsuz olduğunu, fakat sahte bir kare kod eklenerek çek görüntüsü kazandırılıp yaklaşık 50 bin liralık tutarla bir bankaya ibraz edildiğini kaydetti. Bankanın imha edilmek üzere arşiv merkezine gönderilen boş filigramlı çek kağıtlarını çalan, sahte şekilde gerçek görünüm kazandıran şüphelilerin tespit edilip cezalandırılmasını istemesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.