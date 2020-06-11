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'daki motosiklet kazası kamerada!

Beyoğlu'nda süratli bir şekilde ilerleyen motosikletliye, otobüsü geçmek istediği sırada arkasından gelen bir motosikletin çaptığı anlar bir başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde hızla ilerleyen motosiklet önündeki otobüsü sollamaya çalışıyor, otobüs sol şeride girince motosikletli bu sefer otobüsü sağ taraftan yavaşlayarak geçmeye çalışıyor ve arkadan gelen motosikletli ona çarpıyor. Kazada motosikletlerin üzerinde bulunan 4 kişinin yere savrulduğu görülüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.6.2020 15:25 Son Güncelleme: 11.6.2020 15:33 ABONE OL
İstanbul'daki motosiklet kazası kamerada!

Olay, Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Karaköy istikametine seyir halinde olan motosikletli, duraktan yolcu alan otobüs sol şeride girip kendisini sıkıştırınca sağ şeride geçmek istedi. Sağ şeride geçen motosikleti arkadan gelen başka motosiklet fark etmeyerek arkadan çarptı. İki motosiklet yola savrulurken üzerinde bulunan 4 kişi de yere düştü. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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OTOBÜS DURMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde duraktan çıkan otobüsün sol şeride geçtiği esnada motosiklet sürücüsünü sıkıştırdığı görüldü. Bariyerlere çarpmamak için yavaşlayarak kendisini sağ şeride atan motosiklete arkadan gelen bir başka motosikletin çarptığı kask kamerasına yansıdı. Otobüsün ise durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.

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İstanbul'daki motosiklet kazası kamerada!
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