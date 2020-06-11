Korkunç olay! Zorla tutulduğu evde günlerce işkence gördü!

Olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis evde zorla tutulan bir kadın olduğu ihbarını aldı. Adrese giden polisler, zorla tutulduğu evde uzun süre darp edilip işkence yapıldığını iddia eden Semiha N.yı kurtardı.



Kolunda bıçak kesikleri olan kadın çağırılan ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler yaptıkları çalışma ile genç kadını darp edip yaralayan şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zorla tutulduğu evde darbedilen kadını polis kurtardı | Video