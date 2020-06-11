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tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zamana, hangi tarihe denk geliyor?

Ramazan Bayramı'nın ardından gözler tarihlerine çevrildi. Sözlük anlamı; Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek amacıyla ibadet etmek, gerekli şartları taşıyan hayvanların usulüne göre kesilmesi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade etmekle birlikte kurban kesmenin de şartları bulunmaktadır. Allah rızası için yapılan bu durum İslam alemi açısından büyük önem taşımaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimine göre; kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zamana, hangi tarihe denk geliyor?

Giriş Tarihi: 11.6.2020 14:31 ABONE OL
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zamana, hangi tarihe denk geliyor?

2020 yılı tarihleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimini yayımladı. Diyanet'e göre; İslam alemi açısından oldukça önemli olan Kurban Bayramı tarihlerinin bu yıl ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Hicri takvime göre; Zilhicce ayında Temmuz'un son gününde başlayacak olan , hangi tarihte? kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

30 Temmuz 2020 arefe günü, 31 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olarak biliniyor. Buna göre; neler? , açıklama yapıldı mı?

İşte yanıtı!

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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zamana, hangi tarihe denk geliyor?
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