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Mahallede çekirge istilası! "İlk kez bu yoğunlukta görüyoruz..."

'ın Kırıkhan ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Fenk Mahallesi çekirge istilası altında. Tarım arazilerine giren çekirgeler vatandaşın mahsulüne zarar veriyor. Köy sakinlerinden Mehmet Çalışkan, yaptığı açıklamada "30 yıldır bu köyde oturuyoruz 10 günden beri çekirge köyümüzü istila etti. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.6.2020 10:38 Son Güncelleme: 11.6.2020 10:38 ABONE OL
Mahallede çekirge istilası! İlk kez bu yoğunlukta görüyoruz...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Fenk Mahallesinde son günlerde çekirge yoğunluğu yaşanıyor.
Kırıkhan'a 30 kilometre uzaklıktaki Fenk Mahallesi sakinleri artan çekirgeler yüzünden zor günler yaşıyor. Mahalleliler çekirgelerin özellikle ekili alanlara, ağaçlara ve yetiştirdikleri sebze fidelerine zarar vermesinden korkuyor.

"İLAÇLAMA YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Yetkililerin ilaçlama yapmasını isteyen köylüler, çekirgelerin evlerinin içlerine kadar girdiğini ve ilk kez bu yoğunlukta çekirge ile karşı karşıya kaldıklarını söylediler.

Köy sakinlerinden Mehmet Çalışkan, "30 yıldır bu köyde oturuyoruz 10 günden beri çekirge köyümüzü istila etti. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

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Mahallede çekirge istilası! "İlk kez bu yoğunlukta görüyoruz..."
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