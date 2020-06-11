Makası boğazına saplayıp intihar etti

Olay önceki gün öğle saatlerinde yaşandı. Kimliği tespit edilemeyen 20'li yaşlardaki bir genç, dün sabah saatlerinde Kağıthane'deki bir camiye gitti. Caminin alt katında bulunan tuvalete giren genç, 3. Kabine girdi.

Genç adam, yanında getirdiği demir makası boynuna sapladı ve intihar etti.

22 CM'LİK DELİK

Kabinin altından sızan kan, temizlik görevlisi tarafından fark edildi. Temizlik görevlisi 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Yapılan incelemelerde gencin boynunda 22 cm'lik bir delik olduğu tespit edildi. Savcılık tarafından gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.