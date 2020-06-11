Mangal yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanlarında mangal yasağı kalktı mı, ne zaman kalkıyor?

Kademeli olarak sosyal hayata dönüş ile birlikte yasakların çoğu kaldırılmıştı. Uzunca bir süredir piknik yapmak, mangal yapmak gibi durumlar salgın riskini arttırdığı için bu alanlara da yasaklar getirilmişti. 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine gidilmesi ile birlikte mangal yapmanın yasak olup olmadığına yönelik ayrıntılar araştırılıyor. Bu bağlamda; mangal yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanlarında mangal yasağı kalktı mı? Mangal yasağı ne zaman kalkıyor?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; mesire alanları, park, bahçe, plajlar ve piknik alanları 1 Haziran tarihi itibarıyla açılmıştı. Normalleşme süreci ile alınan bu kararların ardından özellikle de yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde mangal yapmanın yasak olup olmadığı merak ediliyor. Bu bağlamda; mangal yapmak yasak mı? Mangal yasağı kalktı mı?
İşte yanıtı!