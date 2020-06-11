MEB karne düzenlemesi: Karneler nasıl alınacak? Takdir, teşekkür belgesi verilecek mi?

Eğitim öğretim yılında sene sonu yaklaşması nedeniyle karne heyecanı başladı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmiş ve sonrasında bu yıl okulda ders yapılmayacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Peki, bu sene karneler nasıl alınacak ve takdi ya da teşekkür belgesi verilecek mi? Bu soru, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) karne düzenlemesi ile yanıt bulmuş oldu. Haberimizde, karne ve takdir-teşekkür düzenlemesi ile ilgili bütün merak edilenlerin cevabı yer almaktadır.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı. Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek.