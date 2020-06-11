Miras yüzünden işlenen kardeş cinayetine 30 yıl ceza talebi

Temizlik Hizmetleri şirketi bulunan Behzat Taban'ın 10 Mayıs 2019 günü Bağcılar'da yanan bir otomobilin içinde cesedi bulundu. Bir görgü şahidi olay yerinde, 60-65 yaşlarında bir şahsı tutuşan kıyafetini söndürmeye çalışırken gördüğünü söyledi. Verilen eşkal Behzat Taban'ın ağabeyi İsmail Taban'a uyuyordu. Ayrıca Behzat Taban ile İsmail Taban arasında anne ve babalarından kalan miras nedeniyle 6 yıldır husumet bulunuyordu. Olayın bir cinayet olabileceği ve failin de ağabey olabileceği değerlendirildi. İsmail Taban'ın iş yerinde yapılan araştırmada kan lekesi ve üzerinde kan lekesi bulunan mont ele geçirildi. Yapılan incelemede kan lekeleri ölen kardeşe ait çıktı. İncelenen kamera kayıtlarında Behzat Taban olay günü evinden çıkıp aracına bindiği, ağabey İsmail Taban'la karşılaştığı, ağabeyinin arabaya bindiği, kısa bir süre sonra da aracın durduğu ve İsmail Taban'ın şoför mahalline binerek arabanın uzaklaştığı görüldü.



Behzat Taban

"BANA HAKARET EDİP YUMRUK ATTI "

Cesedi yandığı için Behzat Taban'ın ölüm nedeni belirlenemedi. Gözaltına alınan İsmail Taban ifadesinde vergi dairesine gitmek için evinden çıktığında yolda kardeşiyle karşılaştığını, kardeşinin kendisini arabaya davet ettiğini, arabada daha önce aralarındaki husumet nedeniyle tartışma çıktığını anlattı. Taban ifadesinin devamında kardeşinin kendisine 'şerefsiz' diyerek hakaret ettiğini ve sol gözüne yumruk attığını sonra da aracı durdurduğunu, bu arada kendisinin de sinirlerine hakim olamayıp dışarıda bulunan kaldırım taşını alıp kardeşinin alnına vurduğunu ve kardeşinin alnının kanayıp bilincini kaybettiğini söyledi. İsmail Taban ifadesinde aracı evin garajına bıraktığını, kardeşinin öldüğünü anladığını, eğer yaşıyor olsaydı hastaneye götüreceğini ifade etti. İfadesinin devamında arabanın plakalarını çıkarıp kardeşinin cesedini kartonla kapattıktan sonra evinin önüne bırakmak için yola çıktığını söyleyen Taban, yolda durarak arabadaki benzini araca döküp ateşe verdiğini ve öldürme kastı bulunmadığını belirtti. İsmail Taban tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İsmail Taban

CESEDİ ARAÇLA BİRLİKTE YAKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili hazırladığı iddianamede İsmail Taban'ın kardeşinin yaraladıktan sonra hastaneye gitmek yerine araçla birlikte maktulü evine götürmesi dikkate alındığında beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve kastının öldürmeye yönelik olduğu belirtildi. İddianamede Taban'ın arasında husumet bulunduğu kardeşine künt cisimle vurarak öldürdüğü, olayı gizlemek amacıyla cesedi, bulunduğu araçla birlikte yaktığı anlatıldı.

SAVCI: HAKSIZ TAHRİK VAR

İsmail Taban'ın öldürme eylemini maktulün kendisine hakaret etmesi nedeniyle haksız tahrik altında işlediğinin kabulünün gerektiği de belirtilen iddianamede İsmail Taban'ın "haksız tahrik altında kardeşini öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, "yakarak mala zarar verme" suçundan da 4 aydan 6 yıla kadar hapsi istendi.