Özdemir Asaf kimdir, kaç yaşında öldü? Özdemir Asaf şiirleri, sözleri ve eserleri nelerdir?

Çağdaş Türk şiirinin özgün şairlerinden Özdemir Asaf hayatı merak konusu oldu. Türk ve dünya edebiyatında adını duyuran isim doğum günü vesilesiyle bugün şiirleri, eserleri ve sözleriyle anılıyor. İnsanların kalbine, duygularına hitap eden yazar Lavinya, Dünya Kaçtı Gözüme, Seni Saklayacağım gibi yapıtlarıyla hafızalara kazınmıştır. Geçmişten günümüze kitapları, sözleri ve eserleriyle hafızalara kazınan Özdemir Asaf Mehmet Asaf ile Hamdiye Hanımın çocuğu olarak, ikiz kardeşi Neire Özgönül Arun'dan bir gün önce Ankara'da dünyaya geldi. Peki Özdemir Asaf kimdir, kaç yaşında öldü? Türk tarihinin usta yazarı Özdemir Asaf şiirleri, sözleri ve eserleri nelerdir?

ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?

11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da doğdu. Asıl adı Halit Özdemir Arun'dur. Babası Mehmet Asaf Şura-yı Devlet'in kurucularındandır. Babasının öldüğü yıl, 1930, Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmına girdi. 1941 yılında 11. sınıfta, bir ek sınavla Kabataş Erkek Lisesi'ne geçip 1942 yılında mezun oldu.

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