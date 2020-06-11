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kimdir, kaç yaşında öldü? , sözleri ve eserleri nelerdir?

Cumhuriyet dönemi edebiyatı ve çağdaş Türk şiirinin özgün şairlerinden biri olan doğum gününün 97.yılında da unutulmadı. İlk başlarda Garip ve İkinci Yeni’yi karıştıran bir şiir anlayışına sahip olan yazarın doğum günü dolasıyla Özdemir Asaf, hayatı merak ediliyor. 1981 yılında vefat eden usta şair ve edebiyatçı Asaf’ın eserleri arasında Lavinya, Dünya Kaçtı Gözüme, Seni Saklayacağım yer alıyor. Gerçek adı Halit Özdemir Arun olan ve geçmişten günümüze gelen birçok şiiriyle hafızalara kazınan , kaç yaşında ve neden öldü? İşte Türk edebiyatının unutulmaz yazarı , sözleri ve eserlerine dair tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 11.6.2020 14:37 ABONE OL
Özdemir Asaf kimdir, kaç yaşında öldü? Özdemir Asaf şiirleri, sözleri ve eserleri nelerdir?

Çağdaş Türk şiirinin özgün şairlerinden hayatı merak konusu oldu. Türk ve dünya edebiyatında adını duyuran isim doğum günü vesilesiyle bugün şiirleri, eserleri ve sözleriyle anılıyor. İnsanların kalbine, duygularına hitap eden yazar Lavinya, Dünya Kaçtı Gözüme, Seni Saklayacağım gibi yapıtlarıyla hafızalara kazınmıştır. Geçmişten günümüze kitapları, sözleri ve eserleriyle hafızalara kazınan Özdemir Asaf Mehmet Asaf ile Hamdiye Hanımın çocuğu olarak, ikiz kardeşi Neire Özgönül Arun'dan bir gün önce Ankara'da dünyaya geldi. Peki , kaç yaşında öldü? Türk tarihinin usta yazarı , sözleri ve eserleri nelerdir?

ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?

11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da doğdu. Asıl adı Halit Özdemir Arun'dur. Babası Mehmet Asaf Şura-yı Devlet'in kurucularındandır. Babasının öldüğü yıl, 1930, Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmına girdi. 1941 yılında 11. sınıfta, bir ek sınavla Kabataş Erkek Lisesi'ne geçip 1942 yılında mezun oldu.

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Özdemir Asaf kimdir, kaç yaşında öldü? Özdemir Asaf şiirleri, sözleri ve eserleri nelerdir?
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