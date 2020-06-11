Park yeri tartışmasında komşusunu bıçakladı

Kağıthane'de iki komşunun park yeri kavgası cinayetle sonuçlandı. Ortabayır Mahallesi'nde oturan Ferit Yılmaz (55) ile Uğur Öztürk (41) arasında araç park yeri yüzünden 4 Haziran akşamı tartışma çıktı. Daha önce de, bu sebeple birkaç kez tartışan ikili arasındaki husumet bu kez kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Ferit Yılmaz yanında taşıdığı meyve bıçağını çıkartarak Uğur Öztürk'e sapladı. Öztürk, göğsüne aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde yere yığılırken, Öztürk'ün amcası Osman Öztürk de ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğur Öztürk hayatını kaybetti. Olayın ardından evine giden Ferit Yılmaz polis tarafından gözaltına alındı. Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.