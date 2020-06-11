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Plan yapacaklar dikkat! için kuvvetli yağış uyarısı...

Afet ve Koordinasyon Merkezi (), ’da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerine gerileyeceğini ve beraberinde il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri beklendiği uyarısında bulundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.6.2020 13:10 Son Güncelleme: 11.6.2020 13:19 ABONE OL
Plan yapacaklar dikkat! İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı...

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

YARINDAN İTİBAREN...

Önümüzdeki hafta ortasına (Salı) kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle hâlihazırda 28-32°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların da yarından itaberen mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği, tahmin ediliyor.

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Plan yapacaklar dikkat! İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı...
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