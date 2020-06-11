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Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte neler, lansmanı ne zaman?

Konsol oyuncularının heyecan içinde beklediği ile ilgili detaylar belli oluyor. Uzun zamandır oyuncular tarafından merakla beklenilen ve tasarımı bir türlü sızmayan Playstation 5 bugün tanıtılacak. Normal şartlarda 4 Haziran tarihinde yapılacak olan lansman, Amerika’daki protesto olayları nedeniyle ertelenmişti. PlayStation 5 Future of Gaming (Oyunun Geleceği) etkinliği, 11 Haziran Perşembe günü yani bugün gerçekleşecek. Peki, Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? neler?

Giriş Tarihi: 11.6.2020 12:25 ABONE OL
Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte Playstation 5 özellikleri neler, lansmanı ne zaman?

Milyonlarca oyuncunun büyük bir heyecanla beklediği Playstation 5, bugün Sony tarafından yapılacak lansman ile birlikte tanıtıma çıkacak. Tasarımı ile ilgili bilgilerin bir türlü sızmadığı Playstation 5, etkinliği Amerika'da George Floyd, olayları nedeniyle ertelenmişti. Etkinlik Sony tarafından bu gece gerçekleştirilecek. Peki, PlayStation 5 (PS5) fiyatı ne kadar olacak, Playstation 5 özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar…

PLAYSTATİON 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

PlayStation 5 fiyatı için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak genel tahminlerin PlayStation 5'in ABD fiyatının 500 dolar civarında olması yönünde. PlayStation 5 fiyatı, bugünkü lansmanda kesinleşecek.

İşte Playstation 5 özellikleri…

PLAYSTATION 5'İN ÖZELLİKLERİ

İşlemci: 8 çekirdekli 3.5 GHz hızında çalışan AMD Zen 2 mimarili işlemci

GPU: Özelleştirilmiş RDNA 2 mimarisi üzerine kurulu 10,28 TFLOP gücünde 36 CUDA çekirdekli 2,23 GHz hızında çalışan ekran kartı

RAM: 16 GB GDDR6 RAM

RAM bant genişliği: 448 GB/sn

Dahili depolama birimi: 825 GB özelleştirilmiş SSD

Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

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Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte Playstation 5 özellikleri neler, lansmanı ne zaman?
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