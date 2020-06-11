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Sağlık çalışanının burnunu kıran şüpheli tutuklandı

Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 'ı (21), darbedip, burnunu kırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.6.2020 18:49 ABONE OL
Sağlık çalışanının burnunu kıran şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te hastaneye muayene olmaya gelen bir hastanın yakınları uzun süredir beklediklerini söyleyerek taşkınlık çıkardı. Bu sırada koronavirüs tanı odasında görevli Eyüp Toprak, hasta yakını Ş.G. ve M.A.'ya sessiz olmalarını söyledi. Duruma tepki gösteren hasta yakınları, Toprak'a yönelerek tekme ve yumruklarla saldırdı. Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, Toprak'ın yüzüne aldığı yumruk darbeleri ile burnunun kırıldığı belirlendi. Burnunda 3 kırık tespit edilen sağlıkçı, 4 gün iş göremez raporu alarak, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Sağlık çalışanının burnunu kıran şüpheli tutuklandı
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