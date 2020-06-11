Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2020 Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri açıldı mı?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı. Normalleşme adımlarının sosyal hayatta etkisinin başlamasıyla birlikte sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri ne zaman açılacağı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Salgın süreci boyunca kapalı olan işletmeler tek tek açılırken bazı yerler hakkında karar çıkmamıştı. 9 Haziran tarihinde gelen son dakika açıklamasıyla birlikte Sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin açılma tarihi netlik kazandı. Buna göre; Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri ne zaman açılacak? Sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin açılış tarihi belli oldu mu?

SİNEMA, TİYATRO VE GÖSTERİ MERKEZLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsüne ilişkin uygulanmaya başlayan normalleşme planlarına göre işletmeler tek tek açılmaya başladı. Kültür sanat faaliyetlerinden sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin de açılış tarihi belli oldu. Buna göre, sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri ne zaman açılacak?