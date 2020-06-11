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: 'da film gibi olay! Kardeşinin kartıyla polise gitti... Kesinleşmiş suçlardan arandığı ortaya çıktı

Haberi... 'da ilginç bir olay yaşandı. Şehrin Manavgat ilçesinde arife günü trafik kazası yapan kardeşine ait basın tanıtım kartıyla polis merkezine başvurup, kardeşi adına o gün verilen ifadeyi değiştirmek istediğini söyleyen M.S.'nin, biri 'kasten öldürme' olmak üzere çeşitli suçlardan kesinleşmiş 12 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan M.S., tutuklandı.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 12:58 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da film gibi olay! Kardeşinin kartıyla polise gitti... Kesinleşmiş suçlardan arandığı ortaya çıktı

Geçen 23 Mayıs'ta, D-400 karayolunun Manavgat'a bağlı Sorgun Bulvarı köprülü kavşağında, Samet Bozdemir'in kullandığı 07 ACF 471 plakalı otomobille Fırat S.'nin kullandığı 07 VU 259 plakalı otomobil ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazanın ardından polise önce gazeteci olduğunu söyleyen Fırat S., gazetecilerin çekim yaptığını görünce de görevde olmadığını, ekmek almaya gittiğini iddia etti. Polis merkezinde ifadesi alınan Fırat S., kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini, karşı tarafın kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi. Fırat S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

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Son dakika: Antalya'da film gibi olay! Kardeşinin kartıyla polise gitti... Kesinleşmiş suçlardan arandığı ortaya çıktı
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