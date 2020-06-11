Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Belirli illerde 13-14 haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

COVID-19 salgınının Türkiye'de kontrol altına alınmasının ardından bir çok kısıtlama da yerini tedbire bıraktı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla normalleşme süreci başladı. Pandeminin erken dönemlerinden, önceki hafta sonuna kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Her ne kadar bu kısıtlama sonra edilmiş olsa da özellikle 15 ilimizde yaşayan vatandaşlar 'bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı' sorusunun cevabını araştırıyor.

BU HAFTA SONU SOKAĞ ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ana kadar herhangi bir genelge yayınlanmadı. Ayrıca yapılan resmi açıklamalara göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hiçbir ilde beklenmiyor. Ancak salgının seyrine göre kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği bildirildi.