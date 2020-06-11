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Son Dakika: var mı? Belirli illerde 13-14 haziran olacak mı?

Son Dakika Haberi... Koronavirüsü salgının ilk günlerinde itibaren ’de uygulanmaya başlayan önceki haftaya kadar uygulandı. Geçtiğimiz hafta ise önce hafta sonu ilan edildi ancak daha sonra Başkan Erdoğan tarafından, sosyal ve ekonomik faktörler göz önünde bulundurularak karar iptal edildi. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, kısıtlamalar ile ilgili alınan son kararlar...

Giriş Tarihi: 11.6.2020 09:02 Son Güncelleme: 11.6.2020 09:02 ABONE OL
Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Belirli illerde 13-14 haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

COVID-19 salgınının 'de kontrol altına alınmasının ardından bir çok kısıtlama da yerini tedbire bıraktı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla normalleşme süreci başladı. Pandeminin erken dönemlerinden, önceki hafta sonuna kadar uygulanan kaldırıldı. Her ne kadar bu kısıtlama sonra edilmiş olsa da özellikle 15 ilimizde yaşayan vatandaşlar 'bu var mı' sorusunun cevabını araştırıyor.

BU HAFTA SONU SOKAĞ ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ana kadar herhangi bir genelge yayınlanmadı. Ayrıca yapılan resmi açıklamalara göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hiçbir ilde beklenmiyor. Ancak salgının seyrine göre kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği bildirildi.

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Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Belirli illerde 13-14 haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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