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Son dakika: 'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve 21 binada karantina uygulaması başlatıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 00:06 Son Güncelleme: 12.6.2020 00:24 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Hilvan ilçesinin Akçaören Mahallesi Geçitağzı Sokağı'nın tamamı ile Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Viranşehir'de 3 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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Son dakika: Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı
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