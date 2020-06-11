Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tarifeli seferler başladı: İlk yolcular, İstanbul Havalimanı'na ulaştı

Tarifeli seferler başladı: İlk yolcular, Havalimanı'na ulaştı

Yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşların yeniden başlamasının ardından 'dan Havalimanı'na gelen yolcuların termal kameralarla ateşleri ölçüldü. Daha sonra bilgilendirme formunu doldurulan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından havalimanından ayrıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.6.2020 19:05 Son Güncelleme: 11.6.2020 19:31 ABONE OL
Tarifeli seferler başladı: İlk yolcular, İstanbul Havalimanı'na ulaştı

Yeni normalleşme adımları kapsamında İstanbul Havalimanı'ndaki yurt dışı seferleri, belirli ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak bugün yeniden açıldı.

Bu kapsamda Türk Hava Yollarının (THY) Almanya'nın bazı kentlerinden kalkan tarifeli uçakları, öğleden sonra İstanbul'a geldi. Uçakta dağıtılan maskeleri takan yolcular, körükten terminale alındı. Burada termal kameralarla sağlık taraması yapılan yolculardan bazılarının sağlık personeli tarafından elle ateşi ölçüldü.

Daha sonra bilgilendirme formunu doldurulan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından havalimanından ayrıldı.

İGA'dan coronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması

Yolculardan Abdullah Çiğdem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salgın önlemleri kapsamında uçakların kalkmamasından dolayı üç ay Almanya'da kaldığını, Türkiye'ye gelmek için çok beklediğini ifade etti.

Çiğdem, Almanya'da çok sıkıntılı günler geçirdiğini ifade ederek, "Eşimin cenazesine bile gelemedim. Üç ay önce vefat etti. Ancak bugün gelebildim. Cenazeyle akrabalarım ilgilendi." dedi.

2 ay sonra yurt dışı uçuşları başladı! İşte ilk görüntüler

Yolculardan Hakime Kayıkçı ise THY uçağı ile rahat bir şekilde yurda döndüğünü, koronavirüs nedeniyle daha önce geliş seferinin beş kez ertelendiğini belirtti.

Bir başka yolcu Melahat Koç da Almanya'da kaldığı dönemde zor günler geçirdiğini, Türkiye'nin salgın konusunda çok daha iyi konumda olduğunu kaydederek, "Almanya'da kaldığım için depresyona girdim. Şimdi geldiğimde hemen doktora gideceğim. Çoluk çocuk burada kaldı, ben oradaydım. Çok zor geçti." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarifeli seferler başladı: İlk yolcular, İstanbul Havalimanı'na ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA