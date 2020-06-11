TOKİ Samsun, Denizli Honaz, Sinop Boyabat ve Durağan kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları ve isim listesi! - CANLI

TOKİ Samsun 19 Mayıs ilçesi, Denizli Honaz, Sinop Boyabat ve Durağan kuraları bugün belirlenen saatlerde gerçekleşiyor. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Peki, TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Samsun 19 Mayıs ilçesi, Denizli Honaz, Sinop Boyabat ve Durağan kura sonuçları ve kazanan isim listesi…

TOKİ SAMSUN 19 MAYIS, DENİZLİ HONAZ, SİNOP BOYABAT VE DURAĞAN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 HAZİRAN 2020 CANLI YAYIN VE KAZANAN İSİM LİSTESİ

TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde hızla devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Samsun 19 Mayıs ilçesi, Denizli Honaz, Sinop Boyabat ve Durağan, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş, 11 Haziran 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor.

İşte detaylar…