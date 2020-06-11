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Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Samsun, Denizli Honaz, Sinop Boyabat ve Durağan kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları ve isim listesi! - CANLI

, Honaz, Boyabat ve Durağan kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları ve isim listesi! - CANLI

genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan 100 Bin konut projesi ile kuraları bugün de devam ediyor. Binlerce konut; uygun fiyata ve taksit imkanıyla sahiplerini bulurken öte yandan koronavirüs nedeniyle noter huzurunda yapılan kuralar sosyal medya üzerinden canlı yayın ile vatandaşlara sunuluyor. Bugün ise ilçesi, Honaz, Boyabat ve Durağan bölgelerinin TOKİ kura çekilişi gerçekleşiyor. Peki, TOKİ Samsun 19 Mayıs ilçesi, , ve Durağan kura sonuçları açıklandı mı? İşte 11 Haziran 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi…

Giriş Tarihi: 11.6.2020 09:57 ABONE OL
TOKİ Samsun, Denizli Honaz, Sinop Boyabat ve Durağan kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları ve isim listesi! - CANLI

ilçesi, Honaz, Boyabat ve Durağan kuraları bugün belirlenen saatlerde gerçekleşiyor. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Peki, TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Samsun 19 Mayıs ilçesi, , ve Durağan kura sonuçları ve kazanan isim listesi…

TOKİ SAMSUN 19 MAYIS, DENİZLİ HONAZ, SİNOP BOYABAT VE DURAĞAN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 HAZİRAN 2020 CANLI YAYIN VE KAZANAN İSİM LİSTESİ

TOKİ kura çekilişleri genelinde hızla devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Samsun 19 Mayıs ilçesi, Denizli Honaz, Sinop Boyabat ve Durağan, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş, 11 Haziran 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor.

İşte detaylar…

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TOKİ Samsun, Denizli Honaz, Sinop Boyabat ve Durağan kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları ve isim listesi! - CANLI
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